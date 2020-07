¿Están preparados para pagar casi $70 mil pesos por un videojuego estándar de Playstation 5 y Xbox Series X?

En las tiendas de retail de videojuegos, la edición estándar The Last of Us 2 tuvo un precio de lanzamiento de $59.990 pesos chilenos. Considerando que el valor era de $59.99 dólares en Estados Unidos, la conversión seguía la lógica de“un dólar = una luca”.

Claro está, no siempre se ha seguido dicha conversión, especialmente por las alzas en el dólar para Chile desde octubre a la fecha. Pero hace rato quedaron atrás los días en donde un videojuego de estreno para una de las dos consolas potentes podía encontrarse por menos de $35 mil pesos. Aunque, entre nosotros, eso tampoco fue hace tantos, tantos años.

Aún así, como ahora se ha revelado que la edición estándar de NBA 2K21 tendrá un valor de $69.99 de dólares en su versión de Playstation 5 y Xbox Series X, no sería raro encontrarse con que el videojuego llegue a tierras chilenas con un valor de $69.990 pesos. Con suerte podría llegar a un menor valor, pero está claro que los videojuegos de las nuevas consolas al comienzo costarán más que uno para PS4 o para Xbox One. Que de por si ya están a un precio súper alto.

El resto de videojuegos de ambas consolas podrían seguir la misma línea, marcando así al nuevo estándar para el futuro de ambas consolas. Pero en tiempos de recesión como los actuales, no somos pocos los que estamos prefiriendo aguardar un tiempo y no adquirir de inmediato. O, sencillamente, volcarse al digital, pues de una u otra implica una alternativa más económica que el formato físico.

Sea como sea, por ahora no está confirmado si ese será el valor del resto de videojuegos. Al mismo tiempo, las tiendas chilenas por ahora no han puesto la bandera con sus precios. Pero que a nadie le sorprenda si al final hay que desembolsar siete billetes azules por un videojuego. Es decir, una inflación excesiva, pero que ya es norma en el mercado.