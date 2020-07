Si compran NBA 2K21 en PS4 y Xbox One, tendrán que pagar $100 dólares para tenerlo también en PS5 y Xbox Series X

El advenimiento de la nueva generación de consolas genera dudas entre los gamers.

Aunque algunos juegos podrán comprarlos para PS4 y Xbox One, reclamándolos sin costo en sus futuras versiones de PS5 y Xbox Series X, no todos actuarán de esa forma. De ahí que las interrogantes que se repiten giran en torno a lo siguiente: ¿Me quedo con los de la actual generación? ¿Espero a que pueda comprarme la próxima consola? ¿Me olvido completamente de ellos?

En ese sentido, algunos títulos tendrán la conversión solo por tiempo limitado, mientras que otros pedirán pagar un poco más. Ese será el caso de NBA 2K21.

El juego base saldrá a la venta el 4 de septiembre en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Google’s Stadia por un costo de $59.99 dólares. Si compran esa versión, no accederán gratis a la actualización para PS5 y Xbox One Series X.

Lo que sí hará 2K será vender una “Mamba Forever Edition”, que costará $99.99 dólares, contará con bonus especiales y una colección digital de Kobe Bryant. Solo si compran esta versión en PS4 y Xbox One, podrán acceder sin costo a la de PS5 y Xbox Series X, que saldrá a la venta a fines de 2020.

Sumen más ediciones: La versión específica para ambas futuras consolas saldrá a la venta por $69.99, lo que podría ser tomado como un indicio del costo que tendrán los juegos para esas plataformas.

También ambas consolas tendrán la “Mamba Forever Edition”, que vendrá con una portada especial de Kobe y regalará la edición estándar del juego para PS4 y Xbox One.

Dicho lo anterior, si tienen pensado comprarse de inmediato una de las dos nuevas consolas, y quieren jugar NBA 2K en ella, es mejor que esperen al lanzamiento.