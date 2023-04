Este es el elenco de MAXXXINE, el cierre de la trilogía iniciada con X y Pearl

Tras la excelente recepción de las películas anteriores de la saga, lo que inclusive generó elogios de Martin Scorsese para los realizadores, ahora se han dado a conocer los miembros del elenco de MAXXINE, la próxima película de terror de Ti West, la cual marcará el siguiente capítulo en la historia que ya presentó a X y Pearl. (Footlose, Río Místico).

A grandes rasgos, Mia Goth ahora será acompañada por una llamativa lista de intérpretes, incluyendo a Elizabeth Debicki (The Crown, Widows), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Gone Baby Gone), Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), Lily Collins (Emily in Paris), la estrella del pop Halsey, Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Do the Right Thing) y Kevin Bacon (Footlose, Río Mistico).

Por ahora se desconocen detalles de la historia, más allá de que cronológicamente estará situada después de X, por lo que su historia se situará en la década de los ochentas.

Al mismo tiempo, la promesa de Ti West es que la película explorará otro subgénero del terror y continuará abordando la influencia del cine en la sociedad, poniendo foco en la influencia de la era del VHS.

Vean el anuncio del elenco a continuación.