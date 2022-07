Ethan Hawke cree que las producciones de Marvel Studios no son amigables para los directores

En un movimiento que sorprendió a varios cuando se anunció por primera vez, el actor Ethan Hawke se sumó al universo de Marvel Studios como el antagonista principal de la serie de Moon Knight.

Durante la promoción de aquel proyecto Hawke indicó que decidió participar en esa serie por factores como su desconexión al resto del MCU y Oscar Isaac, quien interpretó al vigilante central de la producción que fue emitida por Disney Plus. Pero ahora que ya han pasado varias semanas desde Moon Knight terminó de presentar sus capítulos, Hawke pudo hablar un poco más en detalle sobre su experiencia en la franquicia de Marvel Studios.

En el contexto de una entrevista con IndieWire, Hawke reconoció que también quiso participar de Moon Knight por un consejo de su hija, Maya Hawke (Stranger Things), quien lo llamó a no juzgar algo sin saber cómo era desde dentro.

“Maya me decía: ‘¿Por qué te sientas afuera y les dices a todos que su caja de arena es mala? ¿Por qué no vas a su caja de arena, juegas con ellos y les muestras lo que tienes para ofrecer? Le dije a Oscar Isaac: ‘Tenemos que ir a jugar en la caja de arena de Marvel y tratar de hacer lo que hacemos. No tenemos que cambiar Marvel. Solo queremos mostrarles lo que somos capaces de hacer y ver si lo encuentran interesante’”, contó Hawke. “Así que tuvimos muchos ensayos y trabajamos mucho en las cosas. Tuvimos una muy buena experiencia””

Hawke continuó explicando que su buena experiencia con Marvel Studios se dio porque la compañía sería un entorno favorable para los actores aunque no ofrecería la misma comodidad para los directores.

“Ese grupo de personas es extremadamente amigable con los actores. Es posible que no sean amigables con los directores, y eso podría ser de lo que están hablando Scorsese y Coppola”, dijo el actor en referencia a los comentados dichos de ambos iconos del cine sobre el MCU. “Pero les encantan los actores. Creo que a Kevin Feige le sucedió algo grandioso con Robert Downey Jr. y entendió que la pasión de Downey fue una gran parte del éxito. Cuando los actores se emocionan con un papel, el público se emociona al verlos. Feige entendió el algoritmo allí, por lo que son extremadamente respetuosos con el proceso. Para mí, lo mejor de Moon Knight fue la actuación de Oscar. Es una cosa gonzo que tiene un presupuesto gigante, una actuación bastante fuera de lugar”.

Como pueden notar Hawke no odia a Marvel Studios, pero tampoco pone a la compañía en un pedestal. De hecho, en la misma entrevista sembró dudas sobre su retorno a la franquicia.

“Se supone que no debo hablar de eso. Tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad para tratar con ellos, pero no estoy interesado en compromisos a largo plazo. Me protegí porque no sabía lo que iba a ser. Solo quería saber cómo era ese arenero. Y es lo que los jóvenes están viendo, entonces, ¿por qué nos vamos a sentar ahí y decirles que no es bueno?”, sentenció el actor.

Finalmente durante su conversación con IndieWire, Hawke abordó directamente las críticas de directores como Scorsese y Coppola al MCU indicando que “estas películas que básicamente están hechas para niños de 14 años” y que por ende no tendría mucho sentido que sean reseñadas como una gran obra cinematográfica porque eso quitaría espacio para los proyectos que efectivamente van en esa línea.

“Agradezco a los estadistas mayores de la comunidad que le recuerdan a la gente que no pongan el listón demasiado bajo. Sé que hace que algunas personas piensen que son engreídas, pero no lo son”, concluyó.