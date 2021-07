Fotos desde el set dan señales más concretas sobre la historia de Indiana Jones 5

Una serie de nuevas imágenes darían señales más concretas sobre la historia que tendrá Indiana Jones 5, la secuela que será dirigida por James Mangold (Logan) y marcará la despedida de Harrison Ford del emblemático rol.

Como parte de las filmaciones que se llevan a cabo en Escocia, el Glasgow Times presentó imágenes que dan cuenta de un set que recrea a la ciudad de Nueva York en la década de 1960.

Más allá de ese último detalle ya conocido, ya que el propio Mangold lo había tanteado, lo más relevante tiene relación con una foto que incluye un elemento del set relacionado con la llegada del hombre a la Luna.

De acuerdo a lo que presenta el diario escocés, en una de las ventanas del set se puede leer la frase “Bienvenidos a casa, Armstrong, Aldrin y Collins”.

Ese simple detalle sugiere que la película se situara poco después del 13 de agosto de 1969, el día en el que volvieron los astronautas del Apollo 11.

Previamente, el portal The Illuminerdi aseguró que Indiana Jones 5 incluiría elementos de la carrera espacial. Más aún, Mads Mikkelsen interpretaría a un excientífico nazi que es contratado por la NASA. Este sería a la larga el villano principal de la película, aunque se desconocen más detalles sobre la historia.

La película anterior de la saga, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, se situaba en 1957.