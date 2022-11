Frank Miller escribirá y producirá una serie live-action basada en el cómic Corto Maltés

Una nueva adaptación de Corto Maltés está en marcha y esta vez contará con un reconocido nombre del mundo de los cómics como parte de su equipo creativo.

Esta semana Deadline reveló que Frank Miller, el autor The Dark Knight Returns, escribirá y producirá una serie live-action basada en Corto Maltés.

Mientras Miller será el creador de la serie que contará con seis episodios de una hora cada uno, Studiocanal respaldará esta producción que también tendrá a Jemma Rodgers y Silenn Thomas como productores.

“Descubrí a Corto Maltés leyendo los libros en Forbidden Planet en Nueva York cuando era joven”, dijo Miller. “Luego, en mis viajes, estudié y descubrí una edición en un quiosco de Roma. El arte era tan expresiva y audaz que saltaba del papel de periódico. Me arrastró. Estaba lleno de magia y aventura romántica. Maltese es un sinvergüenza que podía hablar con los dioses. Para mí, mostró el poder del cómic donde el idioma no es una gran barrera. Desde entonces soy fan de Corto Maltés. Este es el viaje del héroe en su forma más clásica, y no podría sentirme más honrado de ayudar a traer a esta serie el romanticismo, el heroísmo y el misticismo subyacente de la creación de Pratt”.

Si no están familiarizados con Corto Maltés, cabe señalar que el título creado en 1967 se enfoca en las aventuras -que mezclan fantasía con una dosis de realidad- de un marino que precisamente se llama Corto Maltés.

Por ahora no hay una fecha de estreno ni detalles sobre el elenco de esta serie, pero no será el primer intento reciente por llevar esta historia a la pantalla ya que previamente se canceló una película anunciada en 2018 que contaría con Tom Hughes y Milla Jovovich como protagonistas. Por otra parte, además de sus pergaminos como guionista, Miller colaboró en las dos películas de Sin City, cuenta con créditos de productor en 300 y la serie Cursed.