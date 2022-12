Henry Cavill confirmó que planea realizar universo cinematográfico de Warhammer

Henry Cavill no volverá como Superman en las películas de DC ni tampoco continuará como Geralt de Rivia tras la cuarta temporada de The Witcher, pero el actor tiene otro gran proyecto en la mira: una adaptación de Warhammer 40 000.

Después de los primeros reportes respecto a la serie que Cavill está tramando junto a Amazon Studios, el propio actor confrimó que trabajará para llevar a uno de sus juegos favoritos a la pantalla.

Mediante una publicación en Instagram, Cavill indicó que promete respetar el sello de Warhammer de la mano de este proyecto que pretende operar como el puntapié inicial de “universo cinematográfico de Warhammer”.

“Durante 30 años he soñado con ver un universo de Warhammer en live-action. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida”, señaló el actor. “Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta propiedad intelactual que amamos. Prometo traerles algo familiar. Y me esforzaré por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto”.

“Nuestros primeros pasos son encontrar a nuestro Cineasta/Creador/Escritor. Miren este espacio, mis amigos ¡Por el emperador!”, concluyó Cavill.

Durante años Cavill ha remarcado su amor por Warhammer, por lo que aunque para muchos no dejará de ser lamentable que el actor no continúe ni como Superman ni como Geralt de Rivia, quizás este será el proyecto ideal para él.