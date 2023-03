Un par de meses después del anuncio de la primera parte de la grilla de proyectos de DC Studios, James Gunn confirmó que dirigirá Superman: Legacy.

Pese a que inicialmente el CEO de DC Studios solo estaba vinculado al proyecto como director, el otro jefe de la compañía, Peter Safran, y el guionista de cómics Tom King, ya habían tanteado que podría asumir la dirección de la próxima apuesta de Superman para el cine.

Gunn reveló que dirigirá Superman: Legacy durante este miércoles y a través de Twitter justificó esta decisión con una historia sobre su padre.

“Sí, dirigiré Superman: Legacy que se estrenará el 11 de julio de 2025. Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se puso a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: ‘Amigo, es el cumpleaños de papá'. No me habia dado cuenta”, escribió Gunn. “Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él”.

“Ha sido un largo camino hasta este punto. Me ofrecieron Superman hace años. Inicialmente dije que no porque no tenía una forma en que me sintiera única, divertida y emocional que le diera a Superman la dignidad que se merecía. Luego, hace poco menos de un año, vi una forma de entrar, en muchos sentidos, centrada en la herencia de Superman: cómo tanto sus padres aristocráticos kryptonianos como sus padres granjeros de Kansas informan quién es y las decisiones que toma”, añadió.

Superman: Legacy fue uno de los primeros proyectos que se anunció para el nuevo Universo DC y será parte de “Gods and Monsters”, el primer capítulo del renovado DCU.

Hasta el momento no se ha elegido a un actor para el papel principal, pero se espera que sea un intérpete joven.