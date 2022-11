James Gunn sobre los rumores en torno al futuro de las adaptaciones de DC: “Cualquiera que diga que sabe algo está mintiendo”

Si en redes sociales siguen cuentas o páginas que hablan sobre DC Comics y sus adaptaciones, probablemente durante los últimos días han visto más de algún rumor o especulación sobre lo que pasará con las cintas inspiradas en las publicaciones de la casa de Batman y Superman.

Después de todo, aunque hay declaraciones oficiales como la intención de Warner Bros Discovery de disminuir el número de versiones de Batman en pantalla o reportes de sitios como The Wrap que ponen paños fríos sobre el avance de una potencial Man of Steel 2, también hay informaciones cuya validez es cuestionable y abarcan desde dudas sobre quién será el Batman principal de las películas de DC hasta supuestos datos de los proyectos que se estarían planeando.

En ese contexto a través de Twitter uno de los jefes de DC Studios, James Gunn, aseguró que nadie estaría al tanto de lo que se está tramando para las adaptaciones de DC más que él y el otro responsable de esa división, Peter Safran.

Concretamente cuando un fan le preguntó por las personas que clamaban que sabían quién sería el Batman del DCU, Gunn respondió: “Cualquiera que diga que sabe algo sobre cualquier cosa en el futuro DCU está mintiendo, porque en este momento solo somos Peter y yo”.

Y para reforzar esa noción, el director contestó otro tweet confirmando que el reporte de The Wrap sobre un posible anuncio de los planes que está trazando para DC con Safran recién serían revelados en dos meses. No obstante, el director remarcó que aquel anuncio no sería para los fans, sino que sería para los ejecutivos de Warner Bros Discovery (WBD).

“Sí, eso es cierto (revelándolo al equipo de WBD)”, señaló Gunn.

Por lo tanto es probable que tengamos que seguir esperando para conocer la hoja de ruta definitiva para las película y series de DC.