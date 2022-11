El CEO de Warner Bros Discovery anticipó que las adaptaciones de DC ya no tendrán múltiples versiones de Batman

Si nos concentramos solo en el período 2019-2023 en el espectro de las adaptaciones live-action de DC existen varias versiones de Batman/Bruce Wayne vigentes. Por un lado tenemos al Batman de Robert Pattinson que fue el foco de The Batman (2022), pero también tenemos al Batman de Ben Affleck que volverá en The Flash (2023) y Aquaman and The Lost Kingdom (2023). Todo mientras que pese a que la película de Batgirl fue cancelada, el Batman de Michael Keaton también figurará en la película de The Flash. Por otra parte, si dejamos de lado las películas, en la serie Titans también apareció Iain Glen como Bruce Wayne, David Mazouz cerró Gotham como Batman y en el corossover Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso pudimos ver a Kevin Conroy encarnando a un Bruce que había perdido su camino. Además, considerando solo a la identidad civil del personaje, la primera película del Joker nos mostró a un pequeño Bruce de la mano de Dante Pereira-Olson en 2019.

Como pueden ver durante los últimos años y el año que está por venir no han faltado interpretaciones de Batman, pero al parecer Warner Bros. Discovery quiere ordenar ese panorama.

En una conversación con RBC (vía THR) durante esta semana, el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, abordó los planes a futuro para la franquicia basada en DC Comics y, además de volver a respaldar a la administración de DC Studios comandada por James Gunn y Peter Safran, el ejecutivo tanteó que el nuevo orden de la saga disminuirá el número de versiones de Batman en pantalla

“Creo que en los próximos años verán mucho crecimiento y oportunidades en DC, no habrá cuatro (versiones de) Batman”, dijo Zaslav. “Entonces, parte de nuestra estrategia es impulsar al máximo DC, lo que James y Peter van a hacer. Creo que han emocionado a los fans. Creo que te emocionarán durante un período de tiempo”.

Gunn y Safran asumieron la dirección de DC Studios a inicios de noviembre, pero según Zaslav ya estarían “llegando al final” de su biblia para el futuro de DC. Y en cuanto al orden respecto a las versiones de Batman, la principal interrogante parece ser respecto a qué pasará con Affleck y Keaton tras sus respectivas apariciones en las películas de DC para 2023. Después de todo, aparentemente The Batman 2 estaría en el horizonte de DC y el resto de las interpretaciones de Bruce Wayne que mencionamos ya han terminado sus historias o no son tan preponderantes como las versiones de Pattinson, Affleck y Keaton.