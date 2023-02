James Mangold podría dirigir la película de Swamp Thing

James Mangold podría volver a incursionar en el terreno de las adaptaciones de cómics, pero esta vez en cineasta que comandó Logan podría llevar a la pantalla grande a un famoso personaje de DC Comics.

Siguiendo el reciente anuncio del primer capítulo del nuevo Universo DC y el proyecto para una película de Swamp Thing, Deadline reveló que Mangold sería candidato para comandar esa cinta de La Cosa del Pantano.

Concretamente el portal dice que “Mangold es un gran admirador de Swamp Thing y ha estado persguiendo la pelíucula por un tiempo”, pero aunque aún no habría nada oficial y recién habrían conversaciones preliminares, “DC está entusiasmado con Mangold (y) el cineasta tiene una oferta”.

Tengan en cuenta que esta película de Swamp Thing fue el último anuncio en lo que se ha revelado hasta ahora del primer capítulo del DCU y, según Deadline, “el proyecto está un desarrollo tan profundo que no hay guión”.

Pero claro el co-CEO de DC Studios, James Gunn, indicó que una de las prioridades para su administración será contar con los equipos creativos para avanzar en los proyectos, por lo que sumar pronto a un director a Swamp Thing probablemente sería una buena opción para el estudio.

De hecho, aunque aún no hay nada definitivo, Mangold ya tanteó su interés por Swamp Thing con un tweet del personaje al que el propio Gunn compartió.

De todas maneras, si las conversaciones entre DC Studios y Mangold llegan a buen puerto, la cinta de Swamp Thing llegaría tras la película biográfica de Bob Dylan que realizará el director y obviamente el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny que está programado para este mes de junio.