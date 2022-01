James Tynion IV escribirá un nuevo cómic ambientado en el universo de Sandman

DC Black Label se está preparando para lanzar un nuevo título y esta vez no se trata de algo relacionado a Batman (o sus aliados y enemigos). De acuerdo a The Hollwyood Reporter, DC Comics aprovechará su sello para lectores maduros y publicará un nuevo cómic ambientado en el universo de Sandman.

Este título se llamará The Sandman Universe: Nightmare Country y su foco estará en el personaje conocido como The Corinthian.

El guión de Nightmare Country estará en manos de James Tynion IV (The Department of Truth, Batman, Something Is Killing the Children). Todo mientras Lisandro Estherren (Redneck) estará al mando de los dibujos.

Además, en uno de los puntos más llamativos de Nightmare Country sobre el papel, cada número de este título contará con un artista invitado para dibujar una secuencia de pesadilla. Y, por ejemplo, en el primer número Yanick Paquette (Swamp Thing, Wonder Woman: Earth One) tendrá esa misión.

En cuanto a la historia, The Hollywood Reporter cuenta que en “Nightmare Country el Corinthian se suelta en el mundo para capturar otra pesadilla más peligrosa que no fue creada por el Señor de los Sueños. Se produce un juego del gato y el ratón, uno con una red de pesadillas que atrapa no solo los sueños, sino también a las personas que los sueñan”.

“Es un viaje que promete cruzar rincones aterradores de Estados Unidos e incluir a aficionados al crimen real, campamentos de milicianos de supremacistas blancos, galerías especializadas en el arte del terror y más”, añaden. “DC describe al cómic como un diario de viaje aterrador a través de una nación tanto reconocible como obscena”.

The Sandman Universe: Nightmare Country #1 será publicado el 12 de abril y naturalmente su publicación intentará a aprovechar el debut de la serie de Sandman amparada por Netflix que debería presentarse durante este año.