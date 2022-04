Jamie Bell no cree que la película de Los Cuatro Fantásticos de 2015 merezca una segunda oportunidad: “Ahorren su dinero, ahorren su tiempo”

Si querían revisitar la película de Los Cuatro Fantásticos de 2015 de cara al reinicio que está preparando Marvel Studios, Jamie Bell tiene una advertencia para ustedes.

En el contexto de una participación en el programa “Radio Andy”, el actor fue consultado sobre la película de Los Cuatro Fantásticos dirigida por Josh Trank que protagonizó como Ben Grimm / The Thing junto a Miles Teller como Mr. Fantastic, Kate Mara como Invisible Woman y Michael B. Jordan como Human Torch.

Concretamente después de que Bell mencionara brevemente que trabajó en aquella película de Los Cuatro Fantásticos que fue “famosamente un desastre”, el entrevistador no solo destacó que la película es considerada como una de las peores producciones de superhéroes de la historia, sino que procedió a preguntarle al actor si cree que aquella producción podría merecer una segunda oportunidad considerando el calibre de sus protagonistas.

“No, no lo creo”, respondió Bell. “Ahorren su dinero, ahorren su tiempo. Solo estoy tratando de ayudar a sus oyentes aquí”.

Bell no continuó hablando sobre la película, pero no es un misterio que el actor no quiera recordar esa producción. Después de todo, durante los últimos años hasta los responsables de esa producción han bromeado sobre su cuestionable calidad y también han lamentado algunas de sus decisiones en la complicada apuesta amparada por Fox.