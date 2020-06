Josh Trank dice estar “avergonzado” porque no eligió a una actriz afroamericana como Sue Storm en Fantastic Four

Cuando se anunció que Michael B. Jordan interpretaría a Johnny Storm en el reinicio de las películas de Los Cuatro Fantásticos se generó toda una controversia entorno a la elección del actor porque a algunas personas simplemente no les gustó que el papel fuera interpretado por un actor afroamericano.

Sin embargo, esa polémica que se produjo mucho antes del estreno de la película podría haber sido aún mayor de acuerdo a las declaraciones más recientes del director Josh Trank.

En una entrevista con el sitio Geeks of Color, el responsable de la criticada película contó que en algún punto del desarrollo también quiso elegir a una actriz negra para interpretar a Sue Storm. Después de todo, Sue y Johnny son hermanos y el plan del director para la familia también incluía a un Franklin Storm negro.

Sin embargo, Trank argumenta que mientras Fox apoyó la elección de Michael B. Jordan como Johnny Storm y Reg E. Cathey como Franklin Storm, no pasó lo mismo con el rol de Sue y en última instancia el papel quedó en manos de la actriz blanca Kate Mara.

“Existieron muchas conversaciones controvertidas que se mantuvieron detrás de escenas (sobre una Sue Storm negra)”, dijo Trank. “Estaba muy interesado en una Sue Storm negra, un Johnny Storm negro y un Franklin Storm negro. Pero, cuando estas lidiando con un estudio grande en una película como (Fantastic Four), todos quieren mantener una mente abierta en cuanto a quienes serán las grandes estrellas. Pero al final de cuentas, encontré un gran rechazo al elegir a una mujer negra para ese papel".

“Cuando miro hacia atrás en ese tema, (creo que) simplemente debería haberme marchado cuando me di cuenta eso y me siento avergonzado por eso, porque no lo hice desde mis principios....Me siento mal por no haber llevado a la lona ese problema. Siento que fallé en ese sentido”, añadió el director.

Un par de semanas atrás Trank contó que experimentó mucha presión durante el desarrollo de Fantastic Four y particularmente relató que las críticas y amenazas por elegir a Michael B. Jordan como Johnny Storm incluso lo llevaron a dormir con un arma.