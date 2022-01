Jason Isaacs sobre la polémica de J.K. Rowling: “A pesar de que ha dicho algunas cosas muy controvertidas, no iba a saltar para apuñalarla sin una conversación”

Otro integrante de las películas de Harry Potter opinó sobre controversia que se ha generado en torno a J.K. Rowling. Días después de que Rupert Grint indicara que no estaba de acuerdo con la autora pese a que la veía como una especie de tía, Jason Isaacs, el actor que interpretó a Lucius Malfoy, habló sobre la polémica que se generó a partir de lo que se ha tachado como una postura transfobica por parte de Rowling.

Particularmente, en el contexto de una entrevista con The Telegraph (vía People), Isaacs intentó matizar la discusión sobre la escritora.

“Hay un montón de cosas sobre Jo. Ya sabes, interpreto a personas complicadas, me interesan las personas complicadas”, señaló el actor. “No quiero involucrarme en los problemas trans hablando de ellos porque es un campo minado. Ella tiene sus opiniones, yo tengo las mías. Difieren en muchas áreas diferentes”.

“Pero una de las cosas que la gente también debería saber sobre ella, no como contraargumento, es que ha invertido una enorme cantidad de su fortuna en hacer del mundo un lugar mucho mejor para cientos de miles de niños vulnerables a través de su caridad Lumos”, añadió. “Y eso es inequívocamente bueno. Muchos de nosotros, los actores de Harry Potter, hemos trabajado para ello y hemos visto en el terreno el trabajo que hacen”.

En ese sentido, Isaacs planteó que aunque no estaría de acuerdo con los dichos de la autora contra las mujeres trans, tampoco estaría listo para desestimar por completo a su figura.

“Entonces, a pesar de que ella ha dicho algunas cosas muy controvertidas, no iba a saltar para apuñalarla por el frente, o por la espalda, sin una conversación con ella, que no he logrado tener aún”, concluyó.

Isaacs no es el primer actor de la franquicia de Harry Potter en abordar la controversia en torno a Rowling y mientras Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint criticaron lo planteado por la autora, Ralph Fiennes aseguró que entendía la hostilidad contra la artífice del Mundo Mágico.