Jason Momoa afirmó que siempre será Aquaman, pero tanteó que podría interpretar a otros personajes en el Universo DC

Durante el jueves pasado Jason Momoa dio pie a una ola de especulaciones en redes sociales de la mano de una efusiva publicación sobre una “excelente” reunión que tuvo con los jefes de DC Studios y Warner Bros Discovery.

Pero aunque en esa oportunidad el actor que ha interpretado a Aquaman en las películas más recientes de DC no reveló detalles sobre la reunión, en el contexto de una reciente aparición en Festival de Cine de Sundance profundizó en los planes para su futuro en las adaptaciones de DC Comics.

Ante todo en una conversación con Variety el actor remarcó que su próxima incursión será como Arthur Curry en Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de Aquaman (2018) cuyo estreno está planificado para diciembre de este año y marcaría el fin de la era previa a DC Studios.

“Lo hermoso (de Aquaman and the Lost Kingdom) es que mi pareja y yo escribimos el primer tratamiento y se trataba de un tratamiento de 55 páginas, y gran parte tiene que ver conmigo hablando con la ONU sobre qué está pasando con el derretimiento de los casquetes polares”, dijo Momoa. “No hay una galaxia lejana que venga a destruirnos o extraterrestres de otro lugar. Somos nosotros los que arruinamos nuestro planeta. Tenemos que unirnos y salvar nuestro hogar”.

En esa línea, Momoa añadió que aunque por ahora su foco está en Aquaman y ese personaje lo ha marcado, eventualmente podría llevar a la pantalla a otra figura de DC.

“Siempre seré Aquaman. No hay nadie que pueda entrar allí y tomar una mierda. Puede haber algunos otros personajes, también. También puedo interpretar otras cosas. Puedo ser divertido y salvaje y encantador”, añadió el actor.

Si bien en la conversación con Variety Momoa solo agregó que su reunión con Warner Bros y DC Studios fue “maravillosa” y tienen “muchas cosas buenas en camino”, en una conversación paralela con Deadline el actor anticipó aún más sobre lo que podría ser su futuro en la franquicia.

“Amo a (James) Gunn y habrá cosas realmente geniales, lo que están haciendo con DC, y definitivamente estaré en más de una”, dijo Jason Momoa. “Hay espacio para que interprete un par de (roles) diferentes. He visto a otros actores hacerlo. Sí. Quiero una oportunidad”.

Pese a que durante los útlimos meses se ha puesto en duda la continuidad de los actores que protagonizaron Justice League (2017) en el nuevo Universo DC e incluso se confirmó la salida de Henry Cavill como Superman, Momoa no quiso abordar directamente su futuro como Aquaman y solo planteó que habría un trato “especial” al respecto.

“Tenemos una relación especial… Desearía poder decir más”, dijo Momoa cuando le preguntaron si dejaría de interpretar a Arthur Curry. “Siempre seré Aquaman, y hay mucha evolución para eso. Así que no me voy a ningún lado y es muy emocionante”.

Pese a que todavía no hay detalles sobre el plan final para la nueva etapa de adaptaciones de DC Comics ideada por James Gunn y Peter Safran, se espera que al menos parte de ese proyecto sea revelado este mes de enero y por ende situaciones como la continuidad de Momoa en la franquicia podrían aclararse en el corto plazo.