Joe Manganiello espera que el Snyder Cut de Justice League incluya a la escena post-créditos original de Deathstroke

Cuando a principios de este año se anunció que la versión de Justice League de Zack Snyder finalmente vería a luz a través de HBO Max en 2021, Joe Manganiello realizó un intrigante tweet respecto a su versión de Deathstroke.

Sin entregar detalles o antecedentes específicos, el actor dio a entender que el lanzamiento del denominado “Snyder Cut” podría incluir a una nueva escena de su versión de Slade Wilson.

Por supuesto, en ese minuto parecía muy temprano hablar sobre lo que incluirá o no el “Snyder Cut” de Justice League, pero ahora Manganiello volvió a reiterar que espera ver a esa escena en la nueva edición de la película.

En una entrevista con Collider a propósito del su nueva película, Archenemy, Manganiello fue consultado respecto al corte de Justice League de Zack Snyder.

El actor comenzó señalando que esa pregunta era algo que veía venir y procedió a manifestar que no quería comprometerse con nada porque eventualmente los fans se lo podrían cobrar. “Se volverán locos y me responderán con todo lo que diga”, señaló el actor.

En ese sentido, Manganiello optó por no referirse a las nuevas filmaciones que serán conducidas durante las próximas semanas por Snyder y señaló que “si fuera parte de eso, no me correspondería anunciarlo. Ese sería el lugar de Zack. Entonces, ya sea que eso esté sucediendo o no, esa es una respuesta que está por debajo de mi nivel de mi acuerdo de confidencialidad, o como quieras llamarlo".

No obstante, Manganiello concluyó señalando que hay algo que le encantaría ver en el “Snyder Cut”: la escena post-créditos que filmó originalmente.

“En mis redes sociales, hablé sobre (cómo) había una escena post-créditos original que fue alterada para el lanzamiento de Justice League. Una vez que (la película de Ben Affleck como) Batman fue cancelada, alteraron esa escena”, señaló el actor. “Entonces, aquí tienes, pero escribí sobre eso en mis redes sociales. Hay una escena original que se restaurará a lo que era originalmente”.

Por ahora no está claro qué incluiría esa escena post-créditos con el Deathstroke de Manganiello y el principal antecedente al respecto es el tweet donde el propio actor que tanteó que podría contemplar al Batman de Ben Affleck. No obstante, por ahora todo eso está en el terreno de las especulaciones.

La versión de Justice League de Zack Snyder tendrá una duración de cuatro horas y será lanzada durante 2021 a través de HBO Max.