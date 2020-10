Joe Manganiello asegura que es un superhéroe en el tráiler de Archenemy

Un hombre que dice ser un superhéroe está rondando por las calles de un vecindario ¿El problema? Nadie más que una adolescente cree su historia y el sujeto no tiene poderes para comprobar lo que está diciendo.

Esa es la premisa de Archenemy, una nueva película que acaba de presentar su tráiler y será protagonizada por nada más ni nada menos que Joe Manganiello.

Archenemy fue escrita y dirigida por Adam Egypt Mortimer (Daniel Isn’t Real, Some Kind of Hate) y como anticipamos seguirá la historia de Max Fist, un sujeto que “afirma ser un héroe de otra dimensión que cayó a través del tiempo y el espacio a la Tierra, donde no tiene poderes".

Por supuesto, nadie cree la historia del personaje de Manganiello, pero como adelanta la sinopsis de la película un adolescente llamado Hamster confiará en él y "juntos, tomarán las calles para acabar con el sindicato de drogas local y su vicioso jefe criminal conocido como The Manager”.

Como pueden esperar, Archenemy tendrá acción y una buena dosis de misterio por cortesía del enigma en torno a su protagonista. Todos elementos que se plantean en el siguiente tráiler:

Además de Manganiello, Archenemy cuenta con actuaciones de Zolee Griggs, Amy Seimetz y Glenn Howerton, y planea estrenarse en algunos cines y plataformas digitales el próximo 11 de diciembre.