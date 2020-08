John Ridley comenzará a contar “La otra historia del Universo DC” en noviembre

Un par de años después del anuncio de esta nueva publicación, DC Comics fijó una fecha para el lanzamiento de la primera entrega de The Other History of the DC Universe (La otra historia del Universo DC).

Como pueden deducir en base a su nombre, The Other History of the DC Universe será un cómic que explorará la historia del universo de los cómics de DC. Sin embargo, lo llamativo de esta propuesta no estará en la continuidad de los eventos que dan forma al mundo donde habitan Batman, Superman y compañía, sino que la narración escrita por John Ridley (12 Years A Slave) pretende construir ese relato desde los puntos de vista de personajes que generalmente no están al centro de la acción.

Concretamente, según explicó en una nueva entrevista con THR, Ridley pretende repasar la continuidad del Universo DC abordando las vivencias individuales de personajes como Black Lightning, Renee Montoya, Mal y Karen Duncan, Katana y Anissa Pierce.

Ridley comentó que la idea de The Other History of the DC Universe surgió a partir de una publicación que DC Comics realizó tras Crisis en Tierras Infinitas y se potenció por la propia admiración del escritor de The American Way a Black Lightning.

Así, cuando DC le preguntó qué nuevo título quería realizar bajo su acuerdo con la compañía, Ridley propuso esta premisa.

“Entonces, eventualmente (desde DC me dijeron): ‘Está bien, John, ¿qué quieres hacer?’ Y dije: ‘Lo que realmente me gustaría hacer es la otra historia del universo de DC. Todo lo que hizo el equipo creativo en su día, pero con personas de color y personas de orígenes tradicionalmente marginados que estuvieron allí en cada paso del camino y que no fueron personajes centrales: ¿cómo fue para ellos? ¿Cuáles fueron sus luchas? ¿Cuáles fueron sus éxitos, qué en ciertos casos los enfrenaron no solo a la cultura predominante, sino al concepto de que nosotros, como personas de color, no somos monolíticos?”, señaló el escritor.

“Vemos la vida de manera diferente, experimentamos las cosas de manera diferente. ¿Cómo sería tomar estos personajes e intentar ponerlos en una línea de tiempo real y mirar momentos en la historia del Universo DC, pero también en la historia real? ¿Cómo fue para estos personajes ser parte de ello y verlo? ¿Cuáles fueron sus éxitos? ¿Y cómo se basó cada nueva generación en los esfuerzos y las experiencias de la generación pasada?”, añadió.

Mientras Ridley estará a cargo del guión, The Other History of the DC Universe contará con dibujos de Giuseppe “Cammo” Camuncoli y Andrea Cucchi. José Villarrubia estará al mando de los colores y las portadas serán realizadas por Camuncoli y Jamal Campbell.

The Other History of the DC Universe será publicado bajo el sello Black Label, contará con 5 números y el primero de ellos será publicado el 24 de noviembre.