Joss Whedon respondió a las acusaciones de Ray Fisher y Gal Gadot sobre su comportamiento en las refilmaciones de Justice League

Después de meses de silencio, Joss Whedon finalmente respondió a las acusaciones en su contra sobre su comportamiento durante las refilmaciones de la versión cinematográfica de Justice League.

En una extensa entrevista con NY Magazine (vía CBR y Twitter), el director de The Avengers habló sobre su polémica participación en el rodaje adicional de Justice League. Todo en un contexto donde también abordó el testimonio en su contra de personas como Charisma Carpenter de Buffy The Vampire Slayer.

Como recordarán Whedon se sumó a la versión cinematográfica de Justice League después de la salida de Zack Snyder y por ende es apuntado como uno de los principales responsables de los cambios que se plasmaron en esa versión de la cinta respecto a lo que ahora se conoce coloquialmente como el “Snyder Cut”.

En ese sentido, al recordar cómo llegó a involucrarse en ese proyecto Whedon dijo: “Me pidieron que lo arreglara y pensé que podría ayudar”. No obstante, ahora el director recordaría a esa decisión como una de las peores de su carrera.

De hecho, Whedon dijo que aunque incialmente los ejecutivos de Warner Bros le habían dicho que solo escribiría para la película y ofrecería consejos en lo que quedaba del desarrollo, eventualmente él habría notado que “ellos habían perdido la fe en la visión de Snyder y querían que tomara el control” según cuenta NY Magazine .

Warner Bros refutó esa versión de los hechos reafirmando la tensión que existe en torno a este tema y que se comenzó a plasmar desde que Whedon encabezó las refilmaciones de Justice League. Después de todo, el mismo artículo NY Magazine cuenta que una persona que trabajó en la película indicó que el director no se llevó bien con el elenco e incluso durante un punto del rodaje habría señalado que nunca había trabajado con “un grupo de personas más grosero”.

El director de The Avengers no negó esas tensiones en el set y contó que Gal Gadot le habría dicho que él no sabía cómo funcionaban las películas de superhéroes. Pero por supuesto, Gadot tiene su propio testimonio y como recordarán tiempo atrás aseguró que el creador de Buffy The Vampire Slayer habría amenazado su carrera.

“Yo no amenazo a la gente, ¿quién hace eso?”, respondió Whedon al ser consultado por los dichos de Gadot. “El inglés no es su primer idioma y yo suelo ser molestamente florido con mis palabras”, añadió antes de señalar que supuestamente habría bromeado sobre que si la actriz quería eliminar una línea tendría que hacerlo sobre su cadáver. “Después me dijeron que había dicho algo sobre que su cadáver y sobre atarla a un riel”.

NY Magazine indica que la actriz tras Wonder Woman respondió a esta nueva declaración de Whedon con una simple frase: “Entendí perfectamente”.

Por otra parte, en cuanto a los dichos de Ray Fisher en su contra, Whedon refutó el testimonio del actor detrás de Cyborg y aseguró que ambos habrían pasado varias horas discutiendo sobre sus diálogos en la película en buenos términos por lo que para el director las acusaciones del actor “no son ciertas ni merecen ser discutidas”.

“Estamos hablando de una fuerza malévola. Estamos hablando de un mal actor en ambos sentidos”, acusó Whedon.

Ante eso NY Magazine le preguntó a Whedon sobre una supuesta teoría sin fundamentos que propone que las acusaciones de Fisher y Charisma Carpenter (Buffy The Vampire Slayer) serían parte de algo orquestado por Zack Snyder.

“No sé quién lo empezó”, respondió Whedon. “Solo sé en nombre de quién se hizo”.

Pese a que por ahora solo tenemos testimonios respecto a qué sucedió verdaderamente durante el rodaje de adicional de Justice League, Whedon también justificó la reducción del papel de Cyborg en el corte cinematográfico indicando que la trama del personaje “lógicamente no tenía sentido” y que la actuación de Fisher no era buena.

NY Magazine dice que una de sus fuentes habría dicho que Cyborg no habría tenido una buena recepción por parte del público en las pruebas de audiencia. No obstante, en sus declaraciones Fisher sostiene que habría una motivación racista tras la reducción de sus papel.

Hasta ahora Fisher no ha abordado estos nuevos dichos de Whedon y cabe recordar que aunque Warner Bros realizó una investigación sobre lo que ocurrió en las refilmaciones de Justice League los resultados de esas pericias no se han divulgado hasta ahora y solo se presume que la salida de Whedon de la serie The Nevers sería una consecuencia de eso.