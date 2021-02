Las acusaciones contra Joss Whedon continúan con una nueva declaración de Ray Fisher

Joss Whedon sigue instalado en el centro de la polémica. Si bien Ray Fisher comenzó a cuestionar al director durante el año pasado, durante los últimos días las acusaciones de Charisma Carpenter han dado pie a un nuevo episodio de testimonios contra el creador de Buffy the Vampire Slayer.

Durante la semana pasada la actriz que interpretó a Cordelia Chase en Buffy the Vampire Slayer y Angel denunció que Whedon se comportó de mala manera con ella durante su trabajo en aquellas producciones y particularmente planteó que las conductas abusivas del director “desencadenaron una condición física crónica” que padece hasta el día de hoy.

En ese contexto, después de realizar un tweet inicial de apoyo a la actriz, durante el lunes pasado Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en Justice League, usó su cuenta de Twitter para reafirmar sus acusaciones contra Whedon y otros ejecutivos de WarnerMedia que han sido blanco de sus declaraciones anteriormente.

“Solo hay una razón por la que Joss Whedon, Toby Emmerich, Geoff Johns, Jon Berg o Walter Hamada no me han demandado: Saben que digo la verdad”, escribió Fisher.

Fisher comenzó a hablar contra Joss Whedon a mediados de 2020 y aunque durante meses destapó varios episodios, sus acusaciones principalmente apuntaban a que el director de The Avengers habría tenido un comportamiento “grosero y abusivo” cuando tomó las riendas del trabajo en Justice League.

Los dichos de Fisher eventualmente propiciaron una investigación por parte de WarnerMedia donde ¿participó Charisma Carpenter. No obstante, aunque la actriz dice que ese proceso y el posterior distanciamiento de Fisher de la próxima película de The Flash fueron parte de los factores que la motivaron a hablar, hasta ahora la compañía no ha divulgado los resultados de dicha investigación.

Por otra parte, después de que Carpenter habló contra Whedon otros actores han salido a respaldarla y hablar contra el director y, por ejemplo, Michelle Trachtenberg también planteó que en el set de Buffy habría existido una regla para que el director no quedara solo con Sarah Michelle Gellar.

Hasta el momento Whedon no ha respondido a las acusaciones en su contra.