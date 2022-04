Jurassic World: Dominion sería la película más larga de la franquicia de los dinosaurios

Será mejor que comiencen a planear sus snacks y bebidas para ver Jurassic World: Dominion porque, según nuevos reportes, la próxima película de la franquicia de los dinosaurios sería bastante larga.

De acuerdo a Collider y One Take News, Jurassic World: Dominion se extendería por 2 horas y 26 minutos. Si bien con eso la película aún sería más corta que otras producciones recientes como The Batman, de confirmarse esa cifra igualmente superaría la extensión del resto de las películas de la saga Jurassic.

Tengan en cuenta que mientras The Lost World: Jurassic Park se extendió por 2 horas y 9 minutos, Jurassic Park duró 2 horas y 7 minutos, Jurassic World: Fallen Kingdom contó su historia en 2 horas y 6 minutos, Jurassic World se tomó 2 horas 4 minutos,; y Jurassic Park III solo duró 1 hora y 32 minutos.

Pero claro, considerando que Jurassic World: Dominion no solo tendrá que seguir la trama de Owen Grady (Chris Pratt) y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) para mostrar los efectos que la libertad de los dinosaurios ha tenido en el mundo, sino que también contará con apariciones del Dr. Ian Malcom (Jeff Goldblum), el Dr. Alan Grant (Sam Neill) y la Dr. Ellie Sattler (Laura Dern), esta supuesta extensión tiene algo de sentido.

Después de algunas postergaciones por la pandemia, actualmente el estreno de Jurassic World: Dominion está planificado para el 10 de junio en Estados Unidos.