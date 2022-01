Justina Machado presentó a Zee, el nuevo personaje que tratará de salvar el Mundo Perdido en La Era De Hielo: Las Aventuras de Buck

Si bien las principales caras de la franquicia siguen siendo Sid, Diego y Manny, es innegable que la saga de La Era de Hielo ha crecido mucho más allá de sus protagonistas iniciales y es que sería absurdo que tras seis películas esos tres personajes siguieran siendo el foco de toda la acción.

Así, mientras el perezoso, el tigre dientes de sable y el mamut tomarán un papel secundario para dejar que Buck Wild brille en la nueva película de La Era De Hielo, esa cinta ambientada en el Mundo Perdido también presentará a un nuevo personaje: Zee.

Esa zorrilla será interpretada por Justina Machado, la actriz de One Day at a Time y Six Feet Under que tiene una experiencia en apuestas animadas de la mano de producciones como Elena of Avalor, Dragons: The Nine Realms y Scooby.

Con miras al estreno de La Era De Hielo: Las Aventuras de Buck en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Machado sobre la caracterización de Zee y lo que espera que el público recoja de su personaje.

Inicialmente Machado se declaró como una fanática de la franquicia de La Era de Hielo reafirmando que no le costó para nada aceptar este papel.

“Siempre fui una fan. Creo que vi la original hace 20 años. Siempre he sido fanática de los temas de las películas: el tema de la familia, el tema de la comunidad y el tema de la familia escogida. Pienso que esos temas son universales y es algo que todos nosotros entendemos sin importar de donde vengamos”, dijo Machado. “Entonces eso es lo que amaba de las películas y por lo que estaba tan emocionada de ser parte de ellas”.

Los temas que toca la saga de La Era del Hielo parecen ser muy importantes para Machado porque a la hora de explicar la relación de esta nueva película con el público destacó que no importa que los niños que vieron la entrega original en cines ahora sean adultos ya que los tópicos que se tratan tras los dinosaurios, mamuts y comadrejas son para todas las edades.

“Creo que como dije antes los temas de la película son para siempre”, respondió Machado. “Y especialmente una de las cosas que me gusta sobre la película es que cuando digo familia escogida están todas estas especies diferentes que se unen para formar una manada y a veces tu crees que eres la única persona que está pasando por algo o algo solo te está pasando a ti. Entonces es importante encontrar una comunidad y encontrar a tu manada. Y creo que esto resuena con un niño y un adulto porque algo que siempre tratamos de hacer es encontrar nuestro sitio en este mundo”.

Machado trabajó en La Era De Hielo: Las Aventuras de Buck durante el primer período de la pandemia. No obstante, la actriz sostiene que el desarrollo de su personaje no fue difícil.

“El proceso fluyó muy fácil porque el director (John Donkin) y especialmente la productora Lori (Forte) han vivido con estas películas por 20 años. Conocen estas películas al revés y al derecho. Entonces el director y la productora realmente me guiaron y me ayudaron a descifrar al personaje para que ella no fuera tan mala, porque ella puede ser dura y no queríamos que quedara como mala con Crash y Eddie, queríamos que fuera severa pero amorosa, y ellos fueron quienes me ayudaron con eso”, señaló.

En ese sentido, durante la conferencia de prensa de Las Aventuras de Buck la actriz comentó que se veía a sí misma en una parte de Zee, por lo que en nuestra conversación le preguntamos cuáles eran los rasgos propios que podía identificar en el personaje y Machado contó que son varios.

“Definitivamente (veo) mi franqueza, veo mucho de eso en el personaje y en la forma en que entrega sus líneas”, comentó la actriz tras Zee. “Es como yo entregando las líneas. “(También veo) la actitud de ‘en tu cara’, la audacia, el coraje y el corazón. Entonces creo que esas son las cosas que puse en Zee y que vienen de mí”.

Pero aunque Machado espera que otras personas puedan ver cómo algunos aspectos de su interpretación se plasmaron en el personaje, la actriz contó que en su preparación para el rol no reflexionó mucho sobre el pasado de Zee.

Como podrán ver cuando Las Aventuras de Buck llegue a Disney Plus, la película solo tantea una parte de la historia de fondo del personaje. Sin embargo, según Machado, eso le bastó para dar forma a su interpretación.

“Estaba todo en la página, entonces es muy fácil saber (la historia de Zee)”, dijo la actriz. “No es difícil descifrar que (Zee y Buck) eran amigos, algo pasó, ella se desilusionó y se marchó por su cuenta para tratar de moverse en este mundo. Pero lo extrañaba y ahora está aquí para salvarlo y está aquí para que ambos puedan salvar todo esto. Entonces creo que eso era suficiente para que yo utilizara. Realmente no hice mucha historia de origen”.

Pero de todas maneras eso no quiere decir que la actriz no esté interesada en explorar ese aspecto y al ser consultada sobre si le gustaría volver a dar vida a esta zorrilla dijo: “Me encantaría, me encantaría hacer la historia de origen para que sepamos de dónde viene, qué tipo de relación tenía con Buck, cuál es la relación de ella con su propia familia, con su propia especie. Así que sí, sería divertido entrar en más aventuras con Buck, Crash y Eddie”.

Pero para que eso suceda probablemente a La Era De Hielo: Las Aventuras de Buck le tiene que ir bien y por ende Machado espera que las personas acepten a su personaje.

“Quiero que se conecten con su valentía, su inteligencia, su calidez y su gran corazón. Y también que sepan que ella está luchando por algo mejor en este mundo. Ella es un pequeño mamífero, es una zorrilla y ese es un gran mundo y ella está tratando de hacer algo. Entonces no importa cuán pequeños nos sintamos, siempre podemos hacer una diferencia”, sentenció.

La Era De Hielo: Las Aventuras de Buck se estrenará este 28 de enero mediante Disney Plus.