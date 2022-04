Karl Urban anticipó el dilema que provocarán los nuevos poderes de Billy Butcher en The Boys

Aunque Billy Butcher ha pasado dos temporadas de The Boys peleando contra los superhéroes y sus poderes, en el tercer ciclo de la serie el personaje interpretado por Karl Urban tendrá sus propias habilidades.

Por ahora se desconoce cómo y por qué Billy obtendrá poderes en la serie, sin embargo, después de que el material promocional para el regreso de The Boys dejara claro que Butcher tendrá habilidades especiales, Urban tanteó lo que provocará ese cambio de su personaje en la historia.

Concretamente, durante una entrevista con EW, Urban indicó que los poderes de Butcher serán todo un dilema aunque ese tipo de encrucijadas tampoco serán algo exclusivo de ese personaje.

“Ese es el dilema: ¿Butcher se convierte en un superhéroe o en un supervillano? Para derrotar al monstruo, ¿te conviertes en el monstruo?”, dijo Urban. “Y creo que esa es una de las cosas geniales de esta temporada: todos los personajes se enfrentan a esa elección. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué línea están dispuestos a cruzar? para lograr lo que quieren lograr? Para todos los personajes de la serie, crea un conflicto y es divertido ver quién termina realmente del lado de quién”.

La tercera temporada de The Boys introducirá a personajes como Soldier Boy, Crimson Countess y Blue Hawk, al mismo tiempo que se continúa con la trama de Vought, la maldad de Homelander y lo que sea que esté tramando Victoria Neuman.

En ese sentido, Laz Alonso, el actor tras Mother’s Milk, indicó que la tercera temporada es “una inmersión profunda en el trauma y lo que nos hace funcionar como personas”. Pero claro eso se dará en medio de violentas escenas de acción y contenido que incluso hizo que Chace Crawford se preocupara por el futuro de su carrera.

Como recordarán, en el tráiler para la tercera temporada de The Boys, Crawford aparece como The Deep mirando a un cefalópodo mientras tiene sexo con una mujer, pero aparentemente eso no sería lo más extraño. Después de todo, según Jensen Ackles, su compañero de elenco le envío un mensaje asegurando que tenía miedo por su futuro laboral.

“Recuerdo haber leído esas cosas (en el guión) y me enviaste un mensaje de texto. Y tengo que buscarlo, pero creo que era algo así como, ‘No sé cómo voy a poder trabajar. después de esto’”, contó Ackles ante lo que Crawford respondió: “Creo que envié eso”.

La tercera temporada de The Boys se estrenará el 3 de junio.