La máscara destruida del Duende Verde y los conflictos de Spider-Man con Doctor Strange marcan los nuevos adelantos de No Way Home

¿Se acuerdan cuando a mediados de este año prácticamente no existía mucha información oficial sobre Spider-Man: No Way Home y la mayoría de los fanáticos estaban clamando por un tráiler de la película? Bueno, a una semana del estreno de la próxima cinta de Spidey en el MCU estamos en la otra cara de la moneda y siguen surgiendo nuevos adelantos de la película.

Durante esta jornada ya compartimos con ustedes el clip que muestra cómo Spider-Man: No Way Home retomará la revelación de la identidad secreta de Peter Parker en Spider-Man: Far From Home, pero tras ese adelanto se lanzaron vistazos a tres escenas más.

En primer lugar, durante una aparición de Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya en Good Morning America, se reveló una breve secuencia donde Peter, Ned y MJ planean su futuro en el MIT.

Y posteriormente también comenzó a circular una versión extendida de la escena en que Doctor Strange realiza el hechizo para que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man.

Por supuesto, como se estableció en el primer adelanto de No Way Home, aquel encantamiento no saldrá bien y dará rienda suelta al Multiverso. En ese sentido, otra escena de la película muestra un poco más la batalla de Peter contra el Doc Ock de Alfred Molina.

Y, si con eso todavía no es suficiente para ustedes, prepárense para ver otra tanda de spots que si bien no muestran escenas completas incluyen varias secuencias intrigantes que muestran desde el traje destruido del Duende Verde de Willem Dafoe, pasando por una petición de ayuda de Peter y su disputa con Doctor Strange, hasta la llegada de Ned y MJ al Sanctum Sanctorum.

Spider-Man: No Way Home se estrenará este 15 de diciembre en Chile.