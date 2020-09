La nueva serie de antología de The Walking Dead podría incluir episodios animados o con música

Pese a que The Walking Dead terminará en 2022, el universo de la serie inspirada en los cómics de Robert Kirkman continuará expandiéndose durante los próximos años de la mano de varios spin-offs como Fear The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, la serie de Daryl y Carol, y una antología llamada Tales of the Walking Dead.

Esa última producción ,que fue anunciada el mismo día que el final de la serie principal, aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo, durante una reciente aparición en el programa The Walking Dead Universe Preview Special el Jefe de Contenido de The Walking Dead, Scott Gimple, reveló más detalles sobre esta apuesta.

Concretamente, Gimple anticipó que Tales of the Walking Dead involucrará a personajes nuevos y personajes conocidos, contará historias a lo largo de toda la línea de tiempo de la franquicia e intentará explorar diferentes formatos para mostrar aquellas narraciones.

“Hemos estado jugando con el formato Tales (of the Walking Dead) durante casi tres años y lo hemos modificado en todo tipo de direcciones. Ha sido un desafío increíblemente divertido”, señaló Gimple (vía Comicbook). “Sí, habrá historias contadas con viejos favoritos, también habrá historias contadas con personajes completamente nuevos. Estas historias son de toda la línea de tiempo de Walking Dead y de todo el Universo de Walking Dead”.

“Es posible que estemos haciendo diferentes formatos y posiblemente utilizando animación, música, diferentes medios”, añadió. “Queremos sorprender a la gente cada semana con lo que recibirán”.

En el pasado la franquicia de The Walking Dead ya ha incursionado en formatos animados, sin embargo, las palabras de Gimple dan a entender que la propuesta de Tales of the Walking Dead intentaría cambiar semana a semana, por lo que tendremos que esperar para averiguar que ofrecerá esta nueva entrega del mundo de los caminantes.