La nueva serie de The Mighty Ducks contará con apariciones del elenco de las películas originales

Emilio Estevez no será el único integrante de las películas de The Mighty Ducks que aparecerá en la nueva serie de la franquicia para Disney Plus. Si bien el actor tendrá un papel relevante en esta producción como Gordon Bombay, eventualmente el programa también mostrará el regreso de otros personajes de las cintas originales.

Particularmente, según recoge EW, el sexto capítulo de esta serie llamada The Mighty Ducks: Game Changers contemplará apariciones de Elden Henson como Fulton, Matt Doherty como Averman, Justin Wong como Kenny Wu, Vinny La Russo como Adam Banks, Marguerite Moreau como Connie y Garret Henson como Guy.

En The Mighty Ducks: Game Changers, Gordon Bombay trabajará en una pista de hielo y se convertirá en el entrenador de un grupo de niños que quieren practicar hockey a modo de diversión y no bajo las competitivas reglas que ahora tiene el equipo central de la franquicia.

En ese sentido el creador de la serie, Steven Brill, explicó que los personajes de las películas aparecerán en la serie a propósito de una inesperada reunión entre Fultony Bombay.

“Empieza con un encuentro divertido que el entrenador Bombay con Fulton: tienen un encuentro interesante en la calle que recuerda las formas en que solían conocerse en los primeros días”, adelantó Brill.

“Este encuentro casual entre Bombay y Fulton conduce a una historia más grande”, agregó. “Descubrimos que Bombay no ha sido invitado a la gala porque no demuestra lo mejor de lo que representan los Ducks ahora que se han convertido en una especie de nuevos malos ultracompetitivos”.

Siguiendo esa línea, Estévez adelantó que aunque la escena donde Bombay se reúne con los antiguos jugadores es “genial” eventualmente las cosas toman un giro diferente.

“Bombay no le dice a la pandilla que no lo invitaron a la gala, y se pone un poco oscuro”, comentó el actor. “Se separa de la pandilla debido a una falta de comunicación. Entonces, el comienzo de la secuencia es súper positivo y súper emocionante, pero posteriormente, se descarrila”.

Si desde ya quieren prepararse para este regreso de los protagonistas de las películas de The Mighty Ducks, pueden revisar un par de fotos del sexto episodio de la nueva serie a continuación.

The Mighty Ducks: Game Changers se estrenará el 26 de marzo en Disney Plus.