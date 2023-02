La serie de The Mighty Ducks fue cancelada por Disney Plus

Dos series live-action han sido canceladas por Disney Plus. Se trata de The Mighty Ducks: Game Changers y Big Shot.

De acuerdo a TV Line, el streaming de Disney optó por no seguir adelante con ambos programas originales de su streaming por lo que mientras la serie de The Mighty Ducks finalizará tras dos temporadas, Big Shot, una apuesta encabezada por John Stamos tampoco continuará más allá de su segundo ciclo.

Disney no explicó por qué decidió cancelar estas series y el streaming de la compañía no entrega cifras oficiales de audiencia que permitan confirmar si aquello fue un factor o no. No obstante, esta decisión se enmarca en la reciente baja de suscriptores del streaming.