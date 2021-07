La tercera temporada de The Witcher ya estaría en desarrollo

Hace poco tiempo llegaron muchas noticis de The Witcher de la mano de la WitcherCon, sin embargo, ahora un reciente reporte suma una nueva información a esta, y es que la tercera temporada de la serie de Netflix ya estaría en desarrollo.

Hay que mencionar que aún no se estrena la segunda temporada de la serie, y desde Redian Intelligence, ya señalan que estaría en camino una nueva tanda de episodios.

Desde Netflix por el momento no se han referido al futuro de la serie, más allá de la segunda temporada, pero dado el éxito que está teniendo no resulta para nada extraño que esta continúe.

Cabe recordar que esta nueva temporada fue presentada en el marco de la WitcherCon, anticipando la llegada de Geralt y Ciri a Kaer Morhen. Por otro lado, la película animada The Witcher: Nightmare of the Wolf, que se lanzará el 23 de agosto, presentó un nuevo adelanto.

La segunda temporada de The Witcher tiene programado su estreno para el 17 de diciembre.