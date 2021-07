The Witcher volverá a Netflix el 17 de diciembre

Finalmente en Netflix le pusieron fecha a la segunda temporada de The Witcher.

Como parte de un evento en línea, la plataforma de streaming anunció que la popular adaptación protagonizada por Henry Cavill estará de reghr5eso el próximo 17 de diciembre.

La segunda temporada terminó de filmarse en abril pasado y, tal como sucedió con la primera, contará con ocho episodios.

En paralelo, en Netflix están desarrollados otros proyectos situados en este universo, incluyendo una serie limitada de seis capítulos que funcionará como precuela y que será conocida como The Witcher: Blood Origin.

Además, para este año está planeado el lanzamiento de una película animada llamada The Witcher: Nightmare of the Wolf.