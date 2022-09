Aunque Chile brilló por su ausencia en los anuncios del re-estreno de Spider-Man: No Way Home, esta semana finalmente se confirmó que la versión extendida de la nueva película de Spidey llegará a la cartelera local.

Concretamente Andes Films anunció que la versión extendida de Spider-Man: No Way Home se estrenará el 15 de septiembre en Chile y, según comunicaron a través de sus redes sociales, Cine Hoyts y Cinemark tendrán funciones de la cinta.

La versión extendida de Spider-Man: No Way Home es conocida como Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version en inglés y su gran oferta son 11 minutos de escenas nuevas que no figuraron en el corte original de la película que debutó en diciembre de 2021.

Considerando que No Way Home - The More Fun Stuff ya se estrenó en varios países ya sabemos que esos 11 minutos de escenas extra incluyen una nueva secuencia post-créditos y un par de momentos más con Peter 2 (Tobey Maguire), Peter 3 (Andrew Garfield) y Matt Murdock (Charlie Cox).

Si eso es suficiente para convencerlos de volver al cine, Spider-Man: No Way Home regresará a la cartelera chilena este 15 de septiembre, pero su versión estándar ya está disponible en Blu-ray, DVD y 4K o también pueden verla en HBO Max.