Las tensiones afloran en dos nuevos clips de la segunda temporada de The Boys

Ya falta menos de un mes para el estreno de la segunda temporada de The Boys, pero como un par de semanas todavía parecen mucho para los seguidores de la serie, Amazon Prime decidió revelar dos nuevos clips para adelantar lo que ofrecerá el esperado segundo ciclo.

Ante todo el primer clip anticipa que las cosas no comenzarán de buena manera para los fugitivos y es que, luego de la desaparición y el regreso de Butcher, Hughie confrontará al líder del grupo que pretende acabar con los superhéroes.

Por supuesto, Hughie no ganará aquel argumento, pero el adelanto que pueden ver a continuación anticipa las misteriosas acciones que Butcher conducirá al comienzo de esta temporada y serán el foco de un corto.

Por otra parte, el segundo clip que fue revelado por Amazon Prime nos lleva al otro lado del conflicto central de The Boys y muestra que las dinámicas tampoco funcionan muy bien al interior de The Seven.

Después de todo, Homelander sigue marcando su distancia con Stormfront y obviamente Starlight mantiene su justificado desprecio por The Deep, quien aún no es reincorporado al grupo pero que aparece junto a ellos a raíz del incidente con la ballena que fue mostrado en un clip anterior.

La segunda temporada de The Boys se estrenará el 4 de septiembre.