Los Hermanos Russo apoyaron las críticas de Anthony Mackie sobre la falta de diversidad en Marvel Studios

Un par de semanas atrás Anthony Mackie expresó su descontento con la falta de diversidad en los equipos de producción de las películas de Marvel Studios.

El actor que interpreta Sam Wilson en el MCU señaló que le molestaba que la mayoría de los integrantes de las producciones en las que había participado fueran blancos y calificó como un trato racista que ese no fuera el caso solo en películas como Black Panther.

Naturalmente las declaraciones del actor no pasaron desapercibidas y ahora desde el sitio MovieMaker decidieron preguntarle a Joe y Anthony Russo qué opinaban al respecto.

Los directores que han colaborado con el actor en todas sus películas para Marvel Studios señalaron que apoyaban las declaraciones de Mackie y recalcaron que respetaban al intérprete de Sam Wilson.

“Creo que siempre podemos mejorar en la diversidad, constantemente en este negocio y en todas las facetas de cada industria, por lo que no se equivoca en absoluto”, dijo Joe.

“Creo que todos tenemos que trabajar más para respaldar y apoyar la diversidad en ambos lados de la cámara”, agregó Anthony. “Tenemos mucho respeto por Anthony Mackie. No solo es un actor increíble, sino que es una persona increíble, y nos ha encantado nuestra colaboración con él”.

Dentro del MCU Joe y Anthony Russo comenzaron a trabajar con Mackie en Captain America: The Winter Soldier y continuaron colaborando con el actor en sus siguientes proyectos para Marvel Studios: Captain America:Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Pero mientras la tercera entrega de los Vengadores por ahora es la última cinta de los directores con la compañía, Mackie continuará interpretando a Sam Wilson en The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie del universo cohesionado que debutará mediante el streaming de Disney.