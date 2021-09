Mark Hamill sobre las precuelas de Star Wars: “Me impresionó que tuvieran su propia identidad”

Aunque durante los últimos años no han sido pocos los fanáticos que han tratado de reivindicar el valor de las precuelas de Star Wars, es innegable que The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith no contaron con la mejor recepción cuando llegaron a los cines en 1999, 2002 y 2005, respectivamente.

Pero pese a que claramente pueden existir quejas válidas respecto a la propuesta de esas películas e incluso algunos de sus protagonistas como Ewan McGregor han abordado las dificultades de su producción, parece que hasta Mark Hamill tendría algo bueno que decir respecto a las cintas que abordaron la historia de Anakin Skywalker.

Después de todo, en una entrevista con el autor for J.W. Rinzler para el libro “Howard Kazanjian: A Producer’s Life”, el actor detrás de Luke Skywalker se refirió a las precuelas y destacó su distinción de la trilogía original.

“Me impresionó que las precuelas tuvieran su propia identidad”, dijo Hamill (vía IndieWire). “Fueron criticadas porque tenían más exposición y eran más cerebrales, y probablemente, como se dijo en 1976, no eran tan comerciales. Es una historia más oscura”.

Hamill obviamente está al tanto de la recepción negativa que recibieron las precuelas, por lo que cerró sus comentarios señalando que ahora las cosas no son mucho mejores ni para Star Wars ni otras franquicias.

“Pero en la era de las redes sociales, las voces de las personas se amplifican y me sorprende lo brutales que pueden ser, no solo en el caso de las películas de ‘Star Wars’, sino en todos los ámbitos”, indicó el actor.

Previamente Hamill ya había abordado las críticas contra las precuelas y en 2017 lamentó el trato que algunas personas tuvieron con Jake Lloyd, el niño que interpretó a Anakin en The Phantom Menace.

“No podía creer algunas de las cosas que escribieron sobre las precuelas, ya sabes. Quiero decir, en realidad, más allá de que ‘no me gustó', ‘arruinaste mi infancia’”, dijo Hamill en ese entonces. “Todavía estoy enojado por la forma en que trataron a Jake Lloyd. Ese niño solo tenía diez años e hizo exactamente lo que George quería que hiciera”.

Los comentarios más recientes de Hamill sobre las precuelas se enmarca en el libro “Howard Kazanjian: A Producer’s Life”, la misma publicación de J.W. Rinzler donde Marcia Lucas criticó las decisiones de la nueva trilogía asegurando que “Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars”.

De hecho, aunque Hamill rescataría cosas de las precuelas, la editora no tiene comentarios muy favorables sobre el Episodio I.

“George es, en su corazón y alma, un buen tipo y un cineasta talentoso. Ojalá hubiera seguido dirigiendo (otros tipos de) películas “, dijo Lucas. “Pero cuando fui a ver el Episodio I, tenía un amigo que trabajaba en ILM, que me llevó como invitada a una vista previa y lloré. Lloré porque no pensé que (la película) era muy buena. Y pensé que él tenía una línea tan provechosa para explorar, una paleta rica para contar historias. Tenía todos esos personajes”.

“Creí que era extraño que la historia fuera sobre este niño pequeño que parecía tener seis años, pero luego se suponía que más tarde tendría que estar con esta princesa que parecía tener veinte años”, agregó sobre la comentada diferencia de edad entre Anakin y Padmé. “Hubo cosas que no me gustaron del reparto y cosas que no me gustaron de la historia... eran muchas atracciones para la vista”.