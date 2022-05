Mark Ruffalo conmemoró los 10 años de The Avengers: “Qué verdadero honor ha sido ser parte del MCU”

Este 4 de mayo no solo se celebra un nuevo “Día de Star Wars”, sino que también se conmemoran 10 años desde el estreno de la primera película de los Vengadores en Estados Unidos.

Si bien aquella película no fue la impulsó el MCU y ese título sigue estando en manos de Iron Man (2008), su premisa que reunió a Tony Stark con Thor, Capitán América, Black Widow, Hulk y Hawkeye para batallar contra Loki y el ejército Chitauri fue clave para la instalación y popularización de la franquicia que hoy acumula más de 20 películas y varias series de televisión.

En ese sentido, aunque en estos minutos Marvel Studios está enfocado en el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Mark Ruffalo quiso celebrar este día con una publicación en Twitter.

“¡Avengers Assemble! ¡¿Pueden creer que han pasado 10 años desde el estreno?! Qué verdadero honor ha sido ser parte del MCU”, señaló el actor. “¡Celebremos por el futuro y más historias emocionantes por contar!”.

The Avengers es una película particularmente importante para Ruffalo porque aunque la cronología del MCU establece que Hulk debutó en The Incredible Hulk (2008), el actor de 30 going on 13 recién asumió el rol de Bruce Banner en esa película de 2012 en reemplazo de Edward Norton.

Mientras tiempo atrás Kevin Feige reafirmó que faltaría para una potencial The Avengers 5, ya está confirmado que Ruffalo volverá a aparecer como Hulk en la serie de She-Hulk que debería llegar a Disney Plus durante este año.