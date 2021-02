Marvel Comics publicará Fantastic Four: Life Story, una propuesta a cargo de Mark Russell y Sean Izaakse

Tras el éxito del cómic Spider-Man: Life Story, realizado por Chip Zdarsky y Mark Bagley, en Marvel Comics ahora concretarán una nueva propuesta centrada en su Primera Familia.

Siguiendo la tónica del cómic del arácnido, Fantastic Four: Life Story se centrará en diversos momentos de la vida de Reed Richards y compañía, atravesando diferentes décadas a partir de los sesentas. Pero a diferencia de los cómics, todo progresará de modo que los Cuatro Fantásticos de los noventas ya tendrán tres décadas encima.

A cargo del proyecto estarán el escritor Mark Russell, quien ha acumulado elogios durante los últimos años por trabajos como Second Coming y Los Picapiedras, y el artista Sean Izaakse (Fantastic Four, Avengers No Road Home), quienes abordarán cómo la historia de Los Cuatros Fantásticos se tejió en contraste a nuestro mundo durante los últimos sesenta años.

De ahí que el primer número, situado en los setentas, tomará en cuenta el contexto de guerra fría y la carrera espacial que sirvieron de telón de fondo.

“Los Cuatro Fantásticos celebran este año su 60 aniversario. La icónica creación de Stan Lee y Jack Kirby, a la que se le atribuye el inicio de la histórica Edad de Plata de Marvel Comics, ha protagonizado algunas de las aventuras de cómics más memorables de todos los tiempos, y ahora su ilustre saga se presentará de una manera radicalmente nueva en Fantastic Four: Life Story, que contará la historia completa del equipo de principio a fin, en contraste con los eventos clave de las décadas a través de las cuales se publicaron sus historias”, explica la sinopsis.

La siguiente es la portada que presentó la editorial, junto a algunas páginas interiores.