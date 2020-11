Marvel Studios no planea revivir a Iron Man: “Tony Stark ha muerto y esa es nuestra historia”

Si alguna vez han leído un cómic o visto una serie o película de superhéroes seguramente tienen claro que en ese tipo de historias la muerte nunca ese definitiva. Después de todo, más allá de ciertos personajes cuyos decesos son claves, de una forma u otra decenas de héroes y villanos han regresado tras sus aparentes finales.

Por supuesto, el universo de Marvel Studios no es una excepción a esa regla y, sin ir más lejos, personajes como Gamora, Thanos, Loki, Nick Fury, Bucky Barnes e incluso Vision han vuelto a figurar tras sus respectivos decesos.

En ese sentido, probablemente nadie se sorprendería al escuchar que el día de mañana el estudio pretendería revivir a uno de sus personajes y en particular a Tony Stark, quien se sacrificó para salvar al mundo en Avengers: Endgame.

Pero desde Marvel Studios no quieren que los fanáticos crean que regreso de Iron Man es una posibilidad y en una reciente entrevista con Clarín la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, aseguró que por ahora la compañía no pretende revivir al personaje de Robert Downey Jr.

“Tony Stark ha muerto y esa es nuestra historia. Resucitar yo no sé, no sé cómo lo haríamos. Me parece que la historia de Tony Stark la contamos”, señaló Alonso. “De ahí a que él haya dejado su herencia, de quién es por ejemplo en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido un hijo postizo, entonces ves mucho de lo que hubiera sido Tony Stark en Peter Parker. Y me parece que eso lo ves con constancia en cómo una persona influencia a la otra. Pero no, por el momento no tenemos ningún plan”.

Es decir, en estos minutos Marvel Studios quiere mantener intacto el sacrificio de Tony Stark mientras conserva su legado mediante otros personajes como Spider-Man. Pero claro, con producciones como Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el tintero, y la existencia de entregas en el pasado y flashbacks aún parece muy pronto para asegurar que hemos visto lo último del Señor Stark.