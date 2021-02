Masaaki Yamagiwa, el productor de Bloodborne abandona Sony

El productor de Bloodborne, Masaaki Yamagiwa, anunció a través de su cuenta de Twitter que abandonará Sony Interactive Entertainment (SIE) a fines de este mes, y por consiguiente Japan Studios.

“Dejo Sony Interactive Entertainment al final de este mesa. Voy a seguir trabajando duro en crear videojuegos. ¡Muchas gracias a todos!”, publicó en la red social junto con una imagen del estudio.

A pesar de anunciar que continuará ligado a la creación de videojuegos, por el momento se desconoce cual será su próximo proyecto, pero todo da a entender que continuará trabajando en un estudio externo.

Su salida se suma a la de Teruyuki Toriyama, productor de Bloodborne, Demon’s Souls Remake y Soul Sacrifice, quien dejó la compañía en diciembre pasado.

En la misma línea, el creador de Silent Hill y Gravity Rush, Keiichiro Toyama, fue otro de los que abandonó recientemente SIE, este fundó su propio estudio independiente junto con otros dos ex integrantes de la compañía, Kazunobu Sato (Productor de The Last Guardian) y Junya Okura (diseñador principál de Gravirty Rush).