Mickey Mouse ya tiene en camino una película de terror y acá está su primer tráiler

Mickey Mouse ha entrado en dominio público y nadie ha querido perder el tiempo y es que junto con un videojuego, también se anunció una película de terror centrada en el personaje, la cual ya tiene su primer tráiler.

Este 1 de enero de 2024, el primer dibujo animado protagonizado por el personaje, Steamboat Willie, se volvió dominio público, con lo cual es que se puede usar su imagen sin pagar por derechos de autor. Cabe mencionar que mientras la versión moderna del personaje sigue protegida por temas de copyright, la versión en blanco y negro puede ser usada con libertad.

Mickey’s Mouse Trap es el nombre de esta primera película de terror parodia, que junto con el tráiler presentó su descripción oficial: “Es el cumpleaños número 21 de Alex, pero está atrapada en la sala de juegos en un turno de noche, por lo que sus amigos deciden sorprenderla, pero un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide jugar su propio juego con ellos en el que deben sobrevivir”.

Cabe recordar que este caso es el similar al ocurrido con Winnie the Pooh, el cual igual pasó a ser dominio público en 2022 y derivó en la película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey.