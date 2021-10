Microsoft prepara un evento por el 20° Aniversario de Xbox

Desde Microsoft han anunciado un evento el cual se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre y tiene por fin para celebrar el 20° aniversario de Xbox.

A través de una publicación en la página de Xnox es que dieron a conocer la fecha del evento, y aprovecharon la ocasión para mencionar que en este no se darán a conocer ningún juego nuevo”.

“Si bien no anunciaremos ningún juego nuevo, esta transmisión de aniversario será una mirada especial a los 20 años de Xbox.”, señala Matt Booty, director de Xbox Game Studios.

Junto con el anuncio del evento, es que se entregó una hoja de ruta para las próxima semanas, con algunos de los grandes títulos que aterrizarán en la plataforma, como Age of Empires IV, el próximo 28 de octubre, Minecraft, el 2 de noviembre, Forza Horizon 5 el 9 de noviembre, y Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition el 18 de noviembre.