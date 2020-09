Netflix canceló The Dark Crystal: Age of Resistance

The Dark Crystal: Age of Resistance ha sido cancelada. Pese a que la serie realizada con marionetas se quedó con el galardón al Mejor Programa para Niños en la edición más reciente de los premios Emmy, Netflix optó por no seguir adelante con esta apuesta.

De acuerdo a io9, el streaming decidió cancelar a The Dark Crystal: Age of Resistance tras una temporada y dicha determinación fue confirmada por Lisa Henson, productora ejecutiva de la serie y CEO de The Jim Henson Company.

“Podemos confirmar que no habrá una temporada adicional de The Dark Crystal: Age of Resistance. Sabemos que los fanáticos están ansiosos por saber cómo concluye este capítulo de la saga The Dark Crystal y buscaremos formas de contar esa historia en el futuro”, señaló Henson. “Nuestra empresa tiene el legado de crear mundos ricos y complejos que requieren innovación técnica, excelencia artística y una narración magistral. Nuestra historia también incluye producciones que son perdurables, a menudo encuentran y hacen crecer su audiencia con el tiempo y demuestran una y otra vez que los géneros de fantasía y ciencia ficción reflejan mensajes eternos y verdades que siempre son relevantes".

“Estamos muy agradecidos con Netflix por confiar en nosotros para realizar esta ambiciosa serie. Estamos profundamente orgullosos de nuestro trabajo en Age of Resistance y de la aclamación que ha recibido de los fanáticos, críticos y nuestros compañeros, y más recientemente recibió un Emmy por el programa para niños sobresaliente", concluyó.

Por su parte, Netflix se limitó a felicitar a la serie por el mencionado premio y sin entregar detalles sobre las razones tras cancelación agradeció al equipo que hizo posible a The Dark Crystal: Age of Resistance.

“Estamos agradecidos con los artistas maestros de Jim Henson Company por dar vida a The Dark Crystal: Age of Resistance para los fans de todo el mundo”, señaló la compañía. “Agradecemos a los productores ejecutivos Lisa Henson y Halle Stanford, y Louis Leterrier, quienes también dirigieron todos los episodios, así como a los guionistas, el elenco y el equipo por su excelente trabajo y emocionados de haber sido reconocidos con el Emmy este fin de semana”.

Como Netflix no revela las cifras de audiencia de sus programas, las cancelaciones de sus apuestas siempre están rodeadas de interrogantes y el final The Dark Crystal: Age of Resistance no es la excepción.

De hecho, io9 apunta a que esa decisión se podría atribuir a “el retraso y problemas relacionados" a la producción. Todo mientras ese mismo reporte cinta a un artículo de THR que dice que la serie fue catalogada como una “costosa decepción” e incluso habría propiciado la salida de una ejecutiva de Netflix. No obstante, hasta este momento el streaming no ha entregado razones oficiales.

En ese sentido, lo cierto es que tras presentar su primera temporada en 2019 The Dark Crystal: Age of Resistance finalmente no volverá para una nueva entrega.