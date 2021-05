Netflix está desarrollando una nueva película animada de Ultraman

Una nueva película de Ultraman está en desarrollo. De acuerdo a Variety, Netflix y Tsuburaya Productions están trabajando en una nueva cinta animada del famoso personaje.

Esta película será una producción con animación digital y tendrá como objetivo “atraer una audiencia nueva y más amplia al querido personaje con traje plateado”, de acuerdo a este reporte.

La dirección estarán en manos de John Aoshima (DuckTales, Gravity Falls) y Shannon Tindle, un animador que ha trabajado en apuestas como Coraline y Kubo and the Two Strings pero que debutará como director en esta cinta. Todo mientras que el guión correrá por cuenta de Marc Haimes (Kubo and the Two Strings)

En cuanto a la historia, la descripción dice que la película “seguirá a Ken Sato, un jugador de béisbol superestrella que regresa a Japón para convertirse en el último héroe en llevar el manto de Ultraman. Sin embargo, sus planes salen mal cuando se ve obligado a criar a un monstruo kaiju recién nacido, la descendencia de su mayor enemigo, como su propio hijo. Sato también tendrá que lidiar con su relación con su padre separado y los planes de la Fuerza de Defensa Kaiju”.

La película de Ultraman será animada por Tsuburaya Productions junto a Industrial Light and Magic y puedes ver un arte conceptual de su propuesta aquí:

Este proyecto aún no tiene fecha de estreno ni ha presentado a su elenco, pero se espera que sume a estrellas de Japón y occidente para dar forma a su apuesta. Todo mientras engrosará a la oferta de contenido de Ultraman en Netflix que ya cuenta con una serie que debutó en 2019.