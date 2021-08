Netflix todavía no autorizaría la tercera temporada de The Witcher

Cuando The Witcher todavía ni siquiera presentaba su primer capítulo, Netflix demostró su confianza en la serie confirmando que la apuesta protagonizada por Henry Cavill tendría un segundo ciclo. Sin embargo, aunque cada vez queda menos para el regreso de las aventuras de Geralt de Rivia, el streaming todavía no repite esa práctica y en la antesala del estreno de la segunda temporada de The Witcher aún no se garantiza la realización de una tercera temporada.

Así, aunque hay rumores que sostienen que la producción ya estaría trabajando en una tercera temporada de The Wicther, recientemente la showrunner Lauren Schmidt Hissrich aseguró que Netflix todavía no renovaría a la serie para otro ciclo.

“No, no ha habido una renovación formal. De hecho, en este momento mi enfoque está en la temporada 2“, dijo Hissrich en una presentación ante la Asociación de Críticos de Televisión durante esta semana (vía The Wrap). “Quiero decir, tenemos esta fecha de emisión ahora. Vamos a lanzar el 17 de diciembre. Todavía hay mucho trabajo por hacer en la post-producción, así que voy y vuelvo entre Los Ángeles y Londres completando eso. Y eso es, honestamente, donde está todo nuestro enfoque en este momento porque necesitamos una gran temporada 2 si tenemos la esperanza de tener una temporada 3″.

Pero aunque Hissrich no quiere dar por hecho la renovación de The Witcher para una tercera temporada, independiente del desempeño del segundo ciclo, el panorama parece favorable. Después de todo Netflix no solo está realizando otras producciones ambientadas en ese mundo, sino que también selló un acuerdo con la propia Hissrich para desarrollar más proyectos.

La segunda temporada de The Witcher se estrenará el 17 de diciembre y todo apunta a que desde esa fecha los fanáticos podrían comenzar a esperar por actualizaciones de un eventual tercera ciclo.