Nintendo llama a no llevar la política a Animal Crossing: New Horizons

El éxito de Animal Crossing: New Horizons es innegable, por algo es uno de los nominados a ‘Game of The Year’ en The Game Awards, sin embargo su popularidad y conectividad online ha hecho que muchos quieran utilizar la plataforma para acercarse a los más jóvenes, un ejemplo de esto fue Joe Biden en las recientes elecciones en Estados Unidos.

Ante esto, es que desde Nintendo han decidido publicar una ‘Pautas de uso para empresas y organizaciones’, donde realizan un llamado a no llevar la política al popular juego.

Es así, como el documento publicado durante la jornada de hoy apunta a que se abstengan de “el Juego de manera inapropiada o de crear contenido dentro del Juego que pueda considerarse vulgar, discriminatorio u ofensivo. Abstente también de introducir la política en el Juego”.

El documento también apunta a que “No aproveches el Juego como una plataforma de marketing que dirige a las personas a actividades o campañas fuera del juego”.

Finalmente el documento, entre otras cosas que prohíbe, señala que “podemos revisar este mensaje a medida que cambie la comunidad”.

En cuanto a las consecuencias de recurrir a estos hechos apuntan que “si vemos que su actividad no sigue estas pautas o es dañina o tiene una mala influencia en la comunidad, podemos pedirle que detenga dicha actividad o uso de nuestros contenidos y que tome las medidas adecuadas, incluida la prohibición del uso comercial futuro del Juego”.