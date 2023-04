No te pierdas el nuevo tráiler de The Lord of the Rings: Gollum

Durante la jornada de este viernes fue dado a conocer un nuevo tráiler de The Lord of the Rings: Gollum, mostrando un poco más de como lucirá el juego y algunos de los enemigos que amenazarán a la criatura.

Este tráiler se lanza en el marco de la apertura de las pre-order del juego, y en la ocasión también se presentó la ‘Precious Edition’.

“La Precious Edition se elaboró pensando en los fans de Tolkien. Daedalic Entertainment y NACON han hecho todo lo posible para seleccionar un paquete cautivador que incluye más de 100 impresionantes piezas de arte, un compendio de historia para profundizar su conocimiento de la Tierra Media, líneas sindarin adicionales para los Elfos del juego, que te harán sentir como si estuvieras al este de las Montañas Nubladas, ¡y más! Con un enfoque en sumergir a los jugadores en el mundo de la Tierra Media, esta edición seguramente deleitará a los fanáticos y jugadores por igua”, mencionan.

The Lord of the Rings: Gollum saldrá el 25 de mayo para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y más adelante Nintendo Switch.