Nuevas fotos anticipan a Tales Of The Walking Dead, la nueva serie de la franquicia de zombies

Aunque The Walking Dead está cada día más cerca de su final, AMC no pretende que su franquicia de los zombies muera y, en paralelo a nuevas temporadas de producciones como Fear the Walking Dead, el canal pretende lanzar nuevas apuestas como Tales Of The Walking Dead.

Con ese fin durante esta semana AMC reveló las primeras imágenes de Tales Of The Walking Dead, la serie de antología que se enfocará en historias de personajes nuevos y conocidos de la saga inspirada en los cómics de Robert Kirkman.

Tales of the Walking Dead contará con seis episodios y a continuación pueden conocer a algunos de sus protagonistas con las primeras fotos de su propuesta.

Poppy Liu como Amy

Daniella Pineda como Idalia y Danny Ramirez como Eric

Samantha Morton como Dee

Jessie T. Usher como Davon

Anthony Edwards como Dr. Everett

Jillian Bell como Gina y Parker Posey como Blair

Tales of the Walking Dead se estrenará el 21 de agosto en Estados Unidos y su elenco también contará con Olivia Munn y Terry Crews, entre otros.