Nuevas imágenes de Star Wars: Hunters, juego gratuito para dispositivos móviles

Star Wars tiene varios títulos en camino, y aunque sin duda uno de los más esperados es el recientemente anunciado remake de Knights of the Old Republic, otros títulos llegarán un poco antes. Uno de estos es Star Wars: Hunters, el cual llegará a dispositivos móviles y Nintendo Switch y presentó sus primeras imágenes.

El juego que será gratuito está siendo realizado por Zynga y Lucasfilm Games, y las imágenes provienen de una filtración dada a conocer por Star Wars: Hunters News.

Las diferentes imágenes muestra a diferentes personajes de la saga creada por George Lucas, enfrentándose en combates de cuatro vs cuatro, para lo cual pueden utilizar diferentes tipos de armas y habilidades.

En las imágenes se puede apreciar que el título será en tercera persona, con una vista por sobre el hombro, y todo parece apuntar a que estará centrado en el competitivo online.

Sin mayores detalles por el momento sólo queda esperar para los anuncios oficiales del juego.