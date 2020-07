Otro personaje asumirá el rol que originalmente se había planeado para Storm en The New Mutants

Para bien o para mal los X-Men no serán parte de The New Mutants, pero mientras en la película no figurarán caras conocidas de la franquicia de los mutantes producida por Fox, recientemente su director reveló que el papel que originalmente había sido pensado para Storm finalmente será asumido por otro personaje en esta historia.

En una entrevista con /Film, Josh Boone reiteró que en los primeros borradores de la película la conexión entre The New Mutants y las películas de los X-Men era más evidente ya que, además de estar ambientada en los ’80, la cinta contaba con apariciones del Profesor X y Storm.

No obstante, todos esos planes cambiaron tras la decepcionantes recepción de X-Men: Apocalypse.

“Tuvimos suerte. Realmente querían que fuera diferente a otras cosas. Realmente nos empujaron a mantenerla separado de las cosas de los X-Men, a pesar de que está ambientado en el universo de los X-Men”, contó Boone. “Teníamos borradores iniciales en los que se suponía que estaba en la misma línea de tiempo que X-Men: Apocalypse, por lo que originalmente se establecería en los años 80. Originalmente, el Profesor X y Storm estaban allí, y Storm tenía el papel de Alice Braga”.

En The New Mutants Alice Braga interpretará a Cecilia Reyes, un personaje que asumirá el rol de cuidadora del grupo de jóvenes mutantes protagonistas.

“En el transcurso de los meses, entró un nuevo director al estudio y dijeron que ya no querían que ninguna película de los X-Men tuviera lugar en el pasado, como si esa fuera la razón por la que X-Men: Apocalypse fue mala”, añadió Boone. “Entonces nos pusieron en la posición en la que lo reescribimos para que se establezca ahora en un momento nebuloso, porque nadie sabía cómo habían resultado las películas. Dark Phoenix aún no había salido. Sí, está allí, hablan sobre el Profesor X y esas cosas, pero no tiene cameos de nadie ni nada por el estilo”.

The New Mutants aún planea estrenarse en los cines de Estados Unidos el próximo 28 de agosto.