Paramount abandona lo original: sus películas animadas solo explotarán las marcas de Nickelodeon

El CEO de Paramount Pictures, Brian Robbins, reveló en una entrevista con Variety nuevos detalles sobre cómo planea revitalizar a la división de animación de Paramount, una compañía que en el pasado se fortaleció distribuyendo las antiguas películas de Dreamworks, como fue el caso de la saga de Shrek, Kung Fu Panda o Como Entrenar a Tu Dragón.

De cara al lanzamiento de la nueva película de Las Tortugas Ninja, la cual será conocida como “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, Robbins reconoce que la división ha tenido un historial mediocre. Sin embargo, en lugar de apostar por la originalidad y la inversión en nuevas ideas, ahora han decidido convertir a Paramount Animation en una fábrica de marcas.

“No vamos a lanzar una película animada original costosa y solo para reza que la gente venga”, dijo Robbins como parte de la entrevista.

Lo anterior tendrá un claro beneficiario: la propiedad intelectual de Nickelodeon, una compañía que forma parte del mismo conglomerado que Paramount. Y, por eso mismo, en el futuro de Paramount Animation están obras como Bob Esponja, Avatar: El Último Maestro Aire o las propias Tortugas.

Pero pese a la estrategia, que busca sustentarse en “sandías caladas”, la crítica reinante ante una iniciativa como esta es una sola: abandonar las ideas originales no es una estrategia sostenible ni inteligente a largo plazo para una división de animación. De hecho, eso solo fomenta que a futuro no tengan nuevas marcas para explotar.

Todo lo anterior explica por qué la película animada The Shrinking of Treehorn de Ron Howard fue vendida a Netflix o que la producción animada Under the Boardwalk, ya no llegue a cines y sea solo lanzada en el streaming Paramount+. También hace lo propio con el hecho de que, sin estrenarse aún, la nueva película de las Tortugas Ninja ya haya confirmado la realización de una secuela.