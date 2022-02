Patrick Stewart se refirió a las especulaciones sobre su cameo en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Después del lanzamiento del segundo tráiler de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness los fanáticos no tardaron en llegar a la conclusión de que Patrick Stewart, el actor que interpretó Charles Xavier en las primeras películas de los X-Men y Logan, estaba detrás del personaje que aseguró que un misterioso grupo tendría que “decirle la verdad” a Stephen Strange.

Pero aunque hay rumores que sostienen que Stewart efectivamente regresaría en la película, Marvel Studios todavía no confirma nada por lo que en el marco de la promoción de la próxima temporada de Star Trek: Picard obviamente no tardaron en preguntarle al actor sobre ese tema.

Particularmente, en una entrevista con Kevin McCarthy, Stewart fue consultado respecto a aquellas especulaciones que surgieron en base al tráiler e hicieron que su nombre se convirtiera en tendencia en Twitter durante la semana pasada.

“No miro mucho las redes sociales y eso es principalmente un problema de tiempo, pero tengo que decir que, antes de la hora de dormir en la tarde del domingo, recibí bastantes comunicaciones de amigos y gente que apenas conocía haciendo referencia a: ‘¿Ese eres tu?’”, contó el actor. “Por supuesto, ya sabes, solo estaba en casa esperando para ver el fútbol. Entonces, ¿cómo podría haber sido yo? Así es que tendremos que esperar y ver, ¿no?”.

Claramente Stewart entregó una respuesta mucho menos categórica que cuando Andrew Garfield negó en repetidas ocasiones que aparecería en Spider-Man: No Way Home, pero antes de que tomen esto como una confirmación definitiva del regreso del actor como Charles Xavier tengan en cuenta que en una entrevista paralela con el portal Comicbook el intérprete también quiso poner una cuota de misterio.

“Sabes, la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años”, dijo Stewart ante una pregunta sobre el tráiler. “Entonces, no puedo ser responsable de eso”.

Por lo tanto, para saber definitivamente si Stewart regresó o no como el Profesor X, solo nos queda esperar a que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness llegue a los cines durante el próximo mes de mayo.